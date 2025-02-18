Петербурженка пыталась выгнать из квартиры незнакомцев, но попалась с наркотиками

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, чтобы выгнать из квартиры посторонних людей, но прибывшие на место правоохранители обнаружили у нее дома наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

По данным источника, звонок от 22-летней петербурженки в отделение полиции поступил ночью. Девушка заявила, что в ее квартиру на Плесецкой улице якобы вломились пятеро незнакомцев, которые отказывались покидать ее дом.

Правоохранители выехали по указанному адресу. При осмотре жилплощади они увидели на шкафу странный темный поддон, на дне которого лежал белый порошок.

Хозяйка квартиры рассказала полицейским, что это наркотики, которые она приобрела для себя. Вещество изъяли и отправили на экспертизу, а девушку доставили в отдел для разбирательства в обстоятельствах случившегося.

Ранее на Васильевском острове в Санкт-Петербурге иностранец открыл бордель для соотечественников с работницами, которых набирал среди местных жительниц. Полиция устроила облаву и задержала организатора криминального бизнеса.