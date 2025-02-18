В Петербурге прикрыли бордель с несовершеннолетними для иностранцев

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове иностранец открыл бордель для соотечественников с работницами, которых набирал среди местных жительниц. Полиция устроила облаву и задержала организатора криминального бизнеса. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Заведение, которое открыл 34-летний гражданин одной из азиатских стран на улице Кораблестроителей, скрывалось под вывеской караоке-клуба. Организатор после задержания признался, что нанимал петербурженок, включая несовершеннолетних. При этом услуги этот бордель оказывал услуги исключительно соотечественникам организатора.

Среди «работниц» заведения полицейские задержали трех девушек в возрасте от 19 до 24 лет и одну девушку 17 лет. Им выписали протоколы об административном правонарушении.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Организация занятия проституцией» и арестовали его.

Силовики изъяли деньги, смартфоны, флешки и тетради, в которых вели рабочие записи. Теперь полиция устанавливает возможных сообщников владельца борделя.

Ранее в центре Челябинска полиция выявила спа-отель, оказывавший интимные услуги и торговавший наркотиками.