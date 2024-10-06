Петербургского чиновника Шарипова отправили под стражу по делу о взятке

Суд вынес меру пресечения заместителю председателя комитета по инвестициям правительства Санкт-Петербурга Максиму Шарипову. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК.

Чиновника отправили под стражу по делу о взяточничестве.

По данным следствия, в марте 2023 года Шарипов договорился со своим знакомым о передаче взятки в размере 23,5 миллиона рублей от глав двух коммерческий организаций за помощь в заключении договоров аренды земельных участков.

Чиновника задержали накануне с поличным в петербургском кафе в Дегтярном переулке. Шарипова схватили, когда посредник доплачивал ему 1,5 миллиона рублей. Большую часть средств заменили на муляж, но чиновник об этом не знал.