Петербургского чиновника Шарипова отправили под стражу по делу о взятке

Суд вынес меру пресечения заместителю председателя комитета по инвестициям правительства Санкт-Петербурга Максиму Шарипову. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК.
Чиновника отправили под стражу по делу о взяточничестве.
По данным следствия, в марте 2023 года Шарипов договорился со своим знакомым о передаче взятки в размере 23,5 миллиона рублей от глав двух коммерческий организаций за помощь в заключении договоров аренды земельных участков.
Чиновника задержали накануне с поличным в петербургском кафе в Дегтярном переулке. Шарипова схватили, когда посредник доплачивал ему 1,5 миллиона рублей. Большую часть средств заменили на муляж, но чиновник об этом не знал.
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