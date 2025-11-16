Петербургская полиция поймала ночных дрифтеров

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге дрифтеров, устраивавших по ночам гонки в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по городу.

Правоохранители нашли в Сети видеоролик с дрифтом на трассах и установили личности гонщиков, грубо нарушавших ПДД. Любителей экстремальной езды задержали. Их привлекли к ответственности, предусмотренной административным кодексом, автомобили изъяли и поместили на спецстоянку для экспертизы.

«При проверке автомобилей любителей управляемого заноса были выявлены признаки изменения номерных агрегатов», — уточнили в пресс-службе.

Если подозрения полиции подтвердятся, нарушителям грозит уголовная ответственность по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

Ранее за дрифт на ВАЗ-2107 задержали жителя Челябинска. Он совершал опасные маневры на перекрестке улиц Румянцева и 50-летия ВЛКСМ.