Житель Челябинска попал под статью за дрифт на перекрестке

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинска, который устроил дрифт на перекрестке улиц Румянцева и 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Полиция организовала проверку после просмотра видеоролика, на котором водитель машины ВАЗ-2107 совершал действия, угрожающие другим участникам движения. Мотивы автомобилиста расценили как хулиганские. Теперь 18-летнему нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте