Переводчика из Узбекистана приговорили к двум годам за посредничество во взятке

Суд в Санкт-Петербурге приговорил приезжего из Узбекистана Фаррухбека Шодмонова к двум годам общего режима за посредничество во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, Шодмонов, работая судебным переводчиком, узнал, что на одной из строек в Кронштадте нашли нелегальных мигрантов. Он решил организовать им покровительство через знакомого офицера МВД и потребовал у гендиректора подрядной организации взятку в 300 тысяч рублей, из которых 50 тысяч хотел оставить себе.

Мужчину задержали с поличным при передаче денег. Суд признал его виновным. Помимо тюремного срока Шодмонову запретили два года заниматься переводами.

Ранее в Пензенской области задержали начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону и его подчиненного. Их подозревают в получении взяток от бизнесмена, в обмен на которые тот просил заранее сообщать о рейдах на нелегальных мигрантов.