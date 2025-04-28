Двух сотрудников пензенского управления по вопросам миграции обвинили во взятках

В Пензенской области задержали начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону и его подчиненного по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в течение года офицеры получали взятки от некоего предпринимателя за покровительство. Они сообщали бизнесмену, когда планируются проверки на стройплощадках, чтобы он мог успеть спрятать работающих там нелегальных мигрантов.

Задержанным предъявили обвинение, их взяли под стражу. Региональное управление ФСБ предоставило видео с кадрами задержания.

Ранее в розыск объявили бывшего начальника Главного управления собственной безопасности МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева, который пустился в бега, когда его обвинили в получении крупной взятки. По данным следствия, офицер полиции помогал мигрантам без документов работать в России.