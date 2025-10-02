Перестрелка в дагестанском селе Унцукуль попала на видео

Кадры, оказавшиеся в распоряжении 360.ru, показывают момент конфликта рядом с учебным заведением в селе Унцукуль Дагестана. По данным МВД, в результате конфликта с применением травматического оружия пострадали трое мужчин — двое 30-летних и один 26-летний. Один из них находится в тяжелом состоянии из-за потери крови.

На записи со двора учебного заведения видна узкая улица с ограждениями и калитками, припарковался темный автомобиль. В правой части кадра — крыльцо с белыми перилами, у входа задерживаются прохожие. Из машины выходят несколько мужчин, один из них поднимает руку с предметом, похожим на пистолет.

Через некоторое время из другого автомобиля выходит еще несколько человек — они идут в сторону первой группы.

Ранее в МВД подчеркивали, что школьники не пострадали, перестрелка произошла за пределами учебного заведения и была связана с бытовым конфликтом между местными жителями. Следственный комитет и прокуратура республики проводят проверку по факту произошедшего.