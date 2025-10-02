Стало известно состояние пострадавших при перестрелке в Дагестане

Пострадавший в результате стрельбы в селе Унцукуль находится в тяжелом состоянии

Один из участников перестрелки возле школы в селе Унцукуль находится в тяжелом состоянии: по информации МВД Дагестана, у него повреждена артерия, что привело к значительной потере крови. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

В полиции уточнили, что в четверг на территории, прилегающей к учебному заведению, произошел конфликт между шестью взрослыми жителями, во время которого применялось травматическое оружие. В результате трое мужчин в возрасте 26 и 30 лет получили ранения и были госпитализированы.

Во властях района подчеркнули, что инцидент не связан с деятельностью школы, ученики не пострадали.

В Следственном комитете сообщили, что проводится доследственная проверка. Конфликт произошел 2 октября возле одного из учебных заведений, в результате чего три человека получили ранения.

В прокуратуре Дагестана заявили, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки.