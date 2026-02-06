Пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве двух соседок

СК: жительницу Умбы подозревают в убийстве двух соседок через поджог в доме

Пенсионерку из Умбы подозревают в убийстве двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Мурманской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 84-летней жительницы поселка Умба», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, в конце января женщина подожгла диван в своей квартире на Советской улице и ушла. Две соседки — 77 и 54 лет, находившиеся в смежной квартире, скончались из-за отравления окисью углерода.

Подозреваемую отправили в медицинское учреждение закрытого типа для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

