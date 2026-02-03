Молодые мужчины убили 94-летнего пенсионера ради денег на Южном Урале

Двух жителей Челябинска обвинили в жестоком убийстве 94-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Правоохранители прибыли на место преступления после того, как соседка заметила открытую входную дверь и позвонила в полицию. Внутри жилья обнаружили тело. После осмотра и опроса очевидцев следователи установили подозреваемых — ими оказались 27-летний и 28-летний ранее судимые местные жители.

Задержанные сознались, что убили пенсионера ради денег, о наличии которых знали. Они попросили у пенсионера денег и зарезали его.

«Получив отказ, один из мужчин нанес потерпевшему не менее пяти ударов предметом по голове, после чего второй причинил ему не менее семи ножевых ударов в область головы и туловища», — отметили в региональном СК.

