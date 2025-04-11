Пенсионерку-сутенершу арестовали в Красноярске

В Красноярске правоохранители задержали 64-летнюю пенсионерку по подозрению в организации сети борделей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, в 2022–2023 годах пенсионерка создала организованную преступную группу, чтобы вовлекать женщин в занятие проституцией. В заведениях трудились около 20 женщин

Злоумышленники работали администраторами. Помощники пенсионерки также вели финансовую отчетность, обеспечивали деятельность притонов, встречали клиентов и контролировали деятельность женщин.

«Подозреваемые подыскали помещения в городе Красноярске, в которых организовали притоны под видом массажного салона и стриптиз-клуба для оказания женщинами платных сексуальных услуг», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении владелицы «бизнеса» и трех ее помощниц в возрасте 24, 37 и 42 лет. Все они подозреваются в совершении преступлений по статьям об вовлечении и организации занятий проституцией.

Ранее в Орловской области задержали супругов, которых заподозрили в открытии подпольных борделей в нескольких регионах страны.