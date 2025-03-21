Супругов из Орловской области задержали за организацию борделей

Супругов из Орловской заподозрили в организации интим-бизнеса в нескольких российских городах. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По информации ведомства, пара открыла подпольные бордели в нескольких регионах страны. Первые заведения начали работать в 2023 году. Под видом массажа клиентам предлагали интимные услуги за деньги. Сеть расширялась, захватывая новые территории, включая, например, Нижегородскую область. Злоумышленники активно рекламировали свои салоны в интернете.
Во время обысков в салонах изъяли вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.
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