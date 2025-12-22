Пенсионерка, пострадавшая от племянника Варнавы, попросила не давать ему срок

Племянник актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгий вернул деньги своей жертве, 87-летней пенсионерке из Мытищ, пожилая женщина просит не приговаривать его к реальному сроку. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Согласно материалам дела, в начале февраля Варнава, подрабатывавший курьером, получил от мошенников задание — забирать деньги по указанным адресам. Жительница Мытищ до этого пришла в банк, чтобы снять все имевшиеся у нее сбережения, но сотрудники банка заподозрили неладное и вызвали полицию.

В итоге курьера встречали уже оперативники и задержали его. Молодого человека обвиняют в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Сам Варнава на суде утверждает, что не знал, что это за деньги. После заседания ни подсудимый, ни его адвокат не стали ничего комментировать.