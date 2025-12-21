Москвичка решила заменить ключи от домофона и потеряла более 42 млн рублей

В Москве мошенники выманили у пенсионерки более 42,5 миллиона рублей. Предлогом стала замена ключей от домофона, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Все началось с общения в мессенджере с якобы председателем ТСЖ. Пожилой женщине предложили произвести замену ключей от подъезда, та согласилась и указала, какое количество ей нужно. После чего скинула злоумышленникам код из пришедшего СМС и узнала о взломе «Госуслуг».

Пенсионерке начали названивать лжесотрудники банка и полиции. Они убеждали, что ее личные данные украли, пугали уголовной ответственностью и советовали снять все сбережения со счетов. По «безопасной схеме» деньги было нужно передать в «органы внутренних дел».

Женщина рассказала о случившемся мужу, который также поверил в историю. Следуя инструкциям аферистов, вместе они снимали огромные суммы и передавали их приезжавшим курьерам в течение двух недель.

«Под влиянием мошенников супруги продали свой автомобиль и заняли деньги у друзей и родственников, переводя уже более мелкие суммы на указанные счета. Общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей», — подчеркнули в ведомстве.

После случившегося возбудили уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Тайным Сантой».