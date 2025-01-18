Пенсионер выбросил с балкона 100 тысяч долларов в Москве по указанию мошенников

Мошенники убедили 92-летнего жителя Москвы выбросить крупную денежную сумму с балкона его квартиры. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты позвонили пенсионеру по видеосвязи, используя технологию подмены изображения. Злоумышленники выдали себя за руководителя одного из государственных органов и его помощника. Они убедили мужчину, что тот якобы будет участвовать в операции по поимке преступников.

Мошенники выяснили, что дома у москвича хранятся 100 тысяч долларов (больше 10 миллионов рублей), и внушили ему, что деньги необходимо перевезти в страховую ячейку. Для этого за ними приедет курьер, и москвичу нужно выбросить сбережения с балкона по условному сигналу. Это пенсионер и сделал.

Спустя время пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Криминального курьера, получившего вторую часть денег мужчины, удалось задержать. Прокуратура взяла дело на контроль.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Telegram. Злоумышленники стали использовать для этого персонажа мемов Лягушонка Пепе.