Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

Мошенники стали воровать у пользователей Telegram деньги с помощью новой схемы, используя возрастающую популярность виртуальных подарков. Об этом «Известиям» рассказали в компании F.A.C.C.T.

Злоумышленники начали массово создавать фишинговые сайты с вредоносными программами, которые позволяют взломать криптокошелек и вывести с него средства. Одним из способов завлечь граждан стала якобы бесплатная раздача айтемов с персонажем мемов Лягушонком Пепе, пользующимся большой популярностью в Сети.

«Пользователь авторизуется на поддельном сайте, где ему предлагается подписать транзакцию, после чего доступ к его кошельку получает вредоносная программа, которая быстро опустошает счет», — пояснила старший аналитик F.A.C.C.T. Мария Синицына.

Россиян призвали внимательно изучать информацию об акциях и избегать ввода данных на сомнительных ресурсах. Ранее гражданам рассказали о способах защиты от выманивающих пароли ботов.