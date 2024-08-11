Пенсионер расстрелял соседа и жену в Волгограде из-за ревности

СК: пенсионер в Волгограде расстрелял из ружья жену и соседа из-за ревности

Волгоградский пенсионер застрелил жену и соседа на почве ревности, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил региональный СК в Telegram-канале .

«По данным следствия, 10 августа подозреваемый во дворе своего домовладения произвел прицельные выстрелы из охотничьего ружья в жену и соседа», — написали в публикации комитета.

В итоге пострадавших отправили в реанимационное отделение больницы. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

Подозреваемого уже задержали, с ним проводят следственные действия.

Ранее 42-летний москвич заколол мужчину катаной, потому что приревновал его к своей жене. По данным следователей, злоумышленник нанес удары прямо в сердце жертвы.