Пенсионер расстрелял соседа и жену в Волгограде из-за ревности

СК: пенсионер в Волгограде расстрелял из ружья жену и соседа из-за ревности

Фото: Freepik

Волгоградский пенсионер застрелил жену и соседа на почве ревности, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил региональный СК в Telegram-канале.

«По данным следствия, 10 августа подозреваемый во дворе своего домовладения произвел прицельные выстрелы из охотничьего ружья в жену и соседа», — написали в публикации комитета.

В итоге пострадавших отправили в реанимационное отделение больницы. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

Подозреваемого уже задержали, с ним проводят следственные действия.

Ранее 42-летний москвич заколол мужчину катаной, потому что приревновал его к своей жене. По данным следователей, злоумышленник нанес удары прямо в сердце жертвы.

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