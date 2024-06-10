Ревнивый москвич заколол соперника катаной в сердце
Москвич заколол мужчину на почве ревности к бывшей жене
Сорокадвухлетний житель Москвы ночью убил 39-летнего на почве ревности к бывшей жене, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы. По данным Telegram-канала Shot, злоумышленник заколол катаной в сердце мужчину, к которому ушла экс-супруга.
Преступление произошло в проезде Шокальского. Раненый скончался в больнице. Подозреваемого задержали.
По информации СМИ, его 38-летняя бывшая жена ушла от супруга, нашла бойфренда и переехала к нему в Мытищи. Ревнивый экс-муж подкараулил соперника и набросился на него с ножом-катаной. Он признался правоохранителям, что сделал это на почве ревности.
Установление обстоятельств происшествия и привлечение предполагаемого убийцы к ответственности проконтролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура.
Ранее стало известно, что две жительницы Ставропольского края убили на кладбище 63-летнего мужчину, отказавшегося заниматься с ними сексом. Конфликт разгорелся во время распития алкоголя. Женщины до смерти избили собутыльника и спрятали тело в лесу.