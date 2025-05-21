Пенсионер из Москвы отдал мошенникам 24 млн рублей в коробке от утюга

Пенсионер из Москвы отдал мошенникам 24 миллиона рублей накоплений в коробке от утюга, чтобы «спастись от экстремизма». Об этом сообщил РЕН ТВ .

Сначала 70-летнему мужчине поступил звонок от неизвестного в одном из мессенджеров. Собеседник предложил ему получить товар из интернет-магазина. После этого пенсионер сообщил ему код из СМС.

Позже москвичу позвонили с другого номера. Злоумышленники могли убедить мужчину, что аккаунт на «Госуслугах» взломали, а его самого якобы подозревают в экстремизме.

К пенсионеру под предлогом легализации денег направили курьера, которому москвич лично передал в коробке от утюга около 24 миллионов рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Ранее жертвой мошенников стал комик и телеведущий Андрей Бебуришвили. У него выманили более пять миллионов рублей.