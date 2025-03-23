Стендапера Андрея Бебуришвили мошенники надули на крупную сумму

Комика и телеведущего Андрея Бебуришвили обманули мошенники, выманив у него более пять миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Телеведущий рассказал эту историю во время одного из своих выступлений. По его словам, в феврале ему позвонили якобы из «Почты России» и под предлогом переоформления адреса доставки посылки попросили назвать СМС-код. После того, как телеведущий сообщил звонившему код, злоумышленники получили доступ к его «Госуслугам».

Через некоторое время комику позвонили якобы из «Госуслуг» в мессенджере Telegram, и сообщили, что на него оформили доверенность на перевод средств. Злоумышленники убедили Бебуришвили, что деньги будут переведены на поддержку ВСУ, за что сам комик в итоге получит уголовный срок.

Чтобы избежать этого, как и во всех других случаях, мужчине предложили перевести средства на «безопасный счет», что он и сделал, отдав, по его словам, мошенникам пять миллионов 245 тысяч рублей.

Ранее мошенники сумели одолеть экстрасенсорные способности участницы телепроекта «Битва экстрасенсов» Алены Эйзин из Нижнего Тагила. Злоумышленники выманили у нее около 170 тысяч рублей.