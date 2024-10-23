Парочка обворовывала пенсионеров в Подольске под видом помощи

Мужчина и женщина получили сроки за кражу у пенсионеров 1,2 млн руб. в Подольске

В Подольске суд вынес приговор по уголовному делу о кражах у пенсионеров. Мужчина и женщина втирались в доверие к пожилым людям, чтобы впоследствии их ограбить, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Установлено, что парочка высматривала на улицах Подольска пожилых граждан и предлагала им услуги по доставке продуктов питания на дом. Таким образом обвиняемые проникали в квартиры потерпевших. После этого они похищали их сбережения.

В результате преступники причинили гражданам ущерб на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, а его подельница сядет в тюрьму на пять лет.

Ранее жителя Пензенской области также осудили на 16 лет за убийство пенсионерки. Он убил 72-летнюю женщину, чтобы украсть у нее пять тысяч рублей. Мужчина ударил старушку более 40 раз ножом.