Парочка обворовывала пенсионеров в Подольске под видом помощи

В Подольске суд вынес приговор по уголовному делу о кражах у пенсионеров. Мужчина и женщина втирались в доверие к пожилым людям, чтобы впоследствии их ограбить, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Установлено, что парочка высматривала на улицах Подольска пожилых граждан и предлагала им услуги по доставке продуктов питания на дом. Таким образом обвиняемые проникали в квартиры потерпевших. После этого они похищали их сбережения.
В результате преступники причинили гражданам ущерб на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, а его подельница сядет в тюрьму на пять лет.