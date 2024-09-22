Панихиду по жертвам теракта в «Крокусе» провели в Никольском соборе Красногорска

Панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» прошла в Никольском соборе Красногорска спустя полгода после трагедии — 22 сентября. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

«Мы с вами совершили панихиду по всем невинно убиенным. <…> Трагедия не могла не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен», — сказал во время проповеди священник Евгений Савин.

Священнослужитель пожелал всем милости Господней, трезвости, крепости сил и молитвы. В этот день люди также несут цветы и свечи к мемориалу у «Крокуса» в память о жертвах теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в здание, открыли стрельбу и устроили поджог. Погибли 145 человек, еще 551 получил ранения. Фигурантами уголовного дела стали 12 человек, помимо четверых исполнителей. После в подготовке к преступлению обвинили еще пятерых.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов в России. Он назвал теракт в «Крокусе» национальной трагедией.