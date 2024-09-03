Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов в России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отправил предложение заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву о введении смертной казни для осужденных за терроризм. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В обращении депутат предложил на законодательном уровне запретить близким родственникам террористов занимать должности на государственной службе и избираться депутатами.

По словам Миронова, после начала специальной военной операции РФ столкнулась с беспрецедентной агрессии со стороны Украины. Украинские националисты намерены дестабилизировать социально-политическую обстановку в России и делают это путем совершения террористических атак.

Также политик назвал теракт в «Крокусе» национальной трагедией. Кроме того, большое потрясение вызвали июньские теракты в Дагестане.

«Считаю, что по-настоящему справедливым и страшным наказанием для террористов-убийц сотен людей может быть только смерть», — заявил парламентарий.

Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев выразил мнение, что мораторий на смертную казнь в России должен сохраниться. Он отметил, что общественные дискуссии на эту тему будут всегда, но неизвестно, дойдет ли ситуация до каких-то конкретных шагов.