«Палочная система победила». Отец экс-футболиста Бугаева оценил приговор сына

Приговор в 9,5 года колонии строгого режима экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков стал победой палочной системы. Так в комментарии 360.ru оценил наказание отец спортсмена Иван Бугаев.

«Палочная система победила», — заявил собеседник, отказавшись развернуть свою мысль.

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодарском крае в ноябре прошлого года. В пресс-службе регионального главка МВД сообщали, что у спортсмена нашли почти полкило синтетического наркотика N-метилэфедрона.

Представляющая интересы экс-футболиста адвокат Екатерина Макличенко подчеркивала, что никаких запрещенных веществ у ее подзащитного не было, а наркотики ему подкинули перед началом оперативной съемки. По ее словам, у защиты есть достаточное количество доказательств, включая переписку спортсмена с отцом.

«Все то, что вы видели по этим видеозаписям, — чистейший воды фальсификат, когда просто за минуту до съемки положили в карманы, сказали якобы выдавать, иначе худо будет», — отмечала Макличенко.

В пресс-службе судов Краснодарского края заявили, что свою вину Бугаев признал только в ходе заседания после того, как зачитали его показания, в которых он отрицал планы по продаже наркотиков. Наличие запрещенных веществ он объяснил желанием помочь правоохранителям выйти на дилеров.

После признания спортсменом вины суд вынес Бугаеву приговор в 9,5 лет колонии строгого режима. В вердикте говорится, что при вынесении судья учел раскаяние обвиняемого, а также наличие у него ребенка и множества наград.