Отца-тирана задержали в Ленобласти за регулярное избиение сыновей

Полиция задержала жителя деревни Новое Девяткино в Ленинградской области — мужчина избивал своих сыновей. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, задержанным оказался гражданин Молдавии без регистрации на территории России. Семья проживает в Новом Девяткине на улице Озерной, 6.

«Мать несовершеннолетних умерла, проживали постоянно только с отцом», — уточнил источник.

После того как отца доставили в отдел полиции, младшего ребенка 2015 года рождения поместили в Токсовскую районную больницу. Старший сын 2005 года рождения остался у друзей. Правоохранители организовали проверку.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения из лифта, на котором видно, как отец избивает запуганного ребенка. При этом в соцсетях мужчина создал образ примерного семьянина — выкладывал общие фото и походы на футбольные матчи.

