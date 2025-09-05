Отца-тирана задержали в Ленобласти за регулярное избиение сыновей
Полиция в Ленобласти задержала отца за избиение сыновей
Полиция задержала жителя деревни Новое Девяткино в Ленинградской области — мужчина избивал своих сыновей. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, задержанным оказался гражданин Молдавии без регистрации на территории России. Семья проживает в Новом Девяткине на улице Озерной, 6.
«Мать несовершеннолетних умерла, проживали постоянно только с отцом», — уточнил источник.
После того как отца доставили в отдел полиции, младшего ребенка 2015 года рождения поместили в Токсовскую районную больницу. Старший сын 2005 года рождения остался у друзей. Правоохранители организовали проверку.
Telegram-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения из лифта, на котором видно, как отец избивает запуганного ребенка. При этом в соцсетях мужчина создал образ примерного семьянина — выкладывал общие фото и походы на футбольные матчи.
Ранее житель Уфы жестоко избил мальчика, которые обидел его дочь. Нападавшего оттолкнула неизвестная женщина.