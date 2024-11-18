Охрана бара в Москве избила бойца смешанных единоборств

Фоменков накануне вечером отдыхал в баре. Около четырех часов ночи у него возник конфликт с охранниками. Силы оказались неравны, хотя боец — мастер спорта по панкратиону и кандидат в мастера по рукопашному бою. У спортсмена диагностировали сотрясение мозга, параорбитальную гематому и кровоподтеки.

Бар «Мумий Тролль» создали при участии лидера одноименной музыкальной группы Ильи Лагутенко.

В конце июля в Феодосии избили чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Он заступился за подростка, на которого напали толпой, и едва не лишился глаза. Всех участников драки удалось оперативно задержать.