Охрана бара в Москве избила бойца смешанных единоборств

Охрана бара «Мумий Тролль» в Москве избила бойца смешанных единоборств Кирилла Фоменкова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Фоменков накануне вечером отдыхал в баре. Около четырех часов ночи у него возник конфликт с охранниками. Силы оказались неравны, хотя боец — мастер спорта по панкратиону и кандидат в мастера по рукопашному бою. У спортсмена диагностировали сотрясение мозга, параорбитальную гематому и кровоподтеки.
Бар «Мумий Тролль» создали при участии лидера одноименной музыкальной группы Ильи Лагутенко.
В конце июля в Феодосии избили чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Он заступился за подростка, на которого напали толпой, и едва не лишился глаза. Всех участников драки удалось оперативно задержать.
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