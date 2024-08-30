Арестованный за взятку бывший глава Нового Уренгоя захотел на СВО

На слушании по продлению меры пресечения бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов попросил суд разрешить ему заключить контракт на службу в зоне спецоперации. Он рассказал о владении рукопашным боем и хорошем здоровье, сообщило РИА «Новости» .

Басманный суд Москвы продлил ему заключение под стражей до 1 декабря, несмотря на просьбу адвокатов перевести его под домашний арест или выпустить под залог. Сам Воронов на заседании попросился на СВО.

«Понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть и годы. Я просил бы следствие согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции», — сказал он.

Воронов заверил, что хотел сделать это с 2022 года, но не мог оставить работу. Бывший чиновник заявил, что имеет хорошее здоровье, владеет рукопашным боем и многими видами оружия.

Этим летом следствие заподозрило Воронова в получении взятки в особо крупном размере, когда он был вице-губернатором ЯНАО. По версии правоохранителей, Воронов получил взятку в виде дизайнерских услуг в доме за покровительство предприятию при заключении госконтрактов. Его задержали в начале июля.

Фигуранта другого коррупционного дела, бывшего замминистра обороны Павла Попова, суд отправил под стражу до 29 октября. Его заподозрили в мошенничестве.