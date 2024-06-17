Первого вице-мэра Орла задержали по делу о коррупции

Силовики задержали первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова в рамках расследования уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства подтвердил факт задержания и уточнил, что чиновник проходит по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По данным издания «Орловские новости», речь идет о деле местных перевозчиков, которые добились возбуждения уголовного дела. Потерпевшими по нему проходит семья Кривовых.

Они записали видеообращение, в котором заявили, что на протяжении нескольких лет передавали должностному лицу в администрации города 100 тысяч рублей в месяц для сохранения возможности вести работу.

Когда они обратились в правоохранительные органы, то мэрия расторгла с ними договор о пассажирских перевозках в одностороннем порядке. Внимание на историю обратил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и потребовал от главы областного главка доложить о ходе расследования.

В первой половине июня суд Иванова отправил под стражу бывшего главу департамента строительства и архитектуры региона Александра Батурина. Его заподозрили в растрате 12 миллионов рублей при капитальном ремонте кинотеатра «Современник». Чиновник выплатил подрядчику всю сумму, но дальше проектной документации работа не пошла.