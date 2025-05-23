«Часто пил и скандалил». Стрелявший по людям в Россоши мужчина был судим

Мужчина, который устроил стрельбу по людям на вокзале в городе Россошь в Воронежской области, был ранее неоднократно судим. Об этом 360.ru сообщил источник.
«Он проживал у своей сожительницы. Часто пил и скандалил. Что у этого человека творится в голове неизвестно», — отметил он.
В региональном МВД сообщили, что полиция объявила в розыск мужчину, который устроил стрельбу на привокзальной площади в Россоши. Неизвестный ранил местного жителя и скрылся с места происшествия. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным Telegram-канала Shot, мужчина открыл огонь из-за конфликта. Он выстрелил оппоненту в спину, а затем стал стрелять в сторону случайных прохожих. Они не пострадали. В городе ввели план «Перехват».
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