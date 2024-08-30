Отец призвавшего ВСУ к убийству мирных жителей экс-футболиста рассказал об общении с сыном

Отец призвавшего к убийству мирных жителей Алиева заявил, что не общается с ним

Отец бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева не общается со своим сыном. Об этом он рассказал RT .

«Он не звонит нам, не общается с нами», — подчеркнул Александр Алиев — старший.

Мать бывшего футболиста в беседе с Telegram-каналом Shot добавила, что в настоящее время не поддерживает связь с сыном. По ее словам, общение прекратилось в феврале 2022 года.

Алиев в социальной сети опубликовал призыв к военнослужащим ВСУ продвигаться вглубь Курской области и убивать местных жителей. Сам футболист родился в Хабаровске и живет в Киеве. Его родители находятся в России.

Следственный комитет России завел в отношении Алиева уголовное дело по статье «Призывы к осуществлению террористической деятельности» и объявил его в розыск.

Ранее футбольный эксперт Борис Раппопорт отметил, что экс-игрок «Локомотива» выступил с радикальным призывом ради привлечения внимания.