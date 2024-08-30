«О нем просто давно не говорили». Зачем экс-игрок «Локомотива» призвал убивать курян

Призывы экс-футболиста клубов «Анжи» и «Локомотив» Александра Алиева убивать мирное население Курской области — это попытка привлечь к себе внимание, предположил футбольный эксперт Борис Раппопорт. В беседе с 360.ru он рассказал, каким бывшего игрока российских клубов и уроженца Хабаровска запомнили в России.

Раппопорт указал на то, что Алиев хорошо играл, но даже на поле всегда отличался некорректным поведением по отношению к другим членам команды.

«Я считаю, что футбол и спорт в целом должны быть вне политики. Что касается Алиева, он всегда отличался, мягко говоря, некорректным поведением. Во время игры в том числе», — рассказал собеседник 360.ru.

Он предположил, что экс-игрок российских футбольных клубов, говоря об убийствах мирных жителей приграничья, решил привлечь к себе внимание.

«Я думаю, что он решил этим скандальным заявлением напомнить о себе — о нем просто давно не говорили. Но напоминать таких гадким способом — это отвратительно. Хотя с ним всегда были проблемы», — подчеркнул Раппопорт.

Он также обратил внимание, что в последнее время иностранные футболисты, которые когда-то играли в российских командах, стали часто жаловаться на жизнь и условия работы в России.

«Меня подобное удивляет, потому что все эти спортсмены спокойно зарабатывали у нас и жили, но вдруг оказались всем недовольны. Вероятно, на них кто-то оказывает влияние, но, честно говоря, меня такое поведение удивляет», — подытожил футбольный эксперт.

Ранее Алиев призвал украинских солдат устраивать расправу над мирными жителями в Курской области, а также пожелал продвижения ВСУ.