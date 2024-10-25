Отец подозреваемого в убийстве в Коркине сделал неожиданное признание

Отец подозреваемого в убийстве в Коркине призвал посадить сына, если он виновен

Подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркине арестовали на два месяца. У здания суда собрались десятки людей. 360.ru удалось получить комментарий от отца подозреваемого и заместителя городского прокурора.

«Я прошу поддержки у людей — не только у цыган, а у всех граждан Российской Федерации. Давайте добиваться справедливости. Просто хайпом каким-то, получается, мешаем друг другу, покупаемся на провокации, воюем, война между цыганами и русскими. Ребята, мы дружный народ! Мы только за справедливость!» — заявил отец подозреваемого после избрания ему меры пресечения.

При этом мужчина отметил, что, если сын действительно виновен, его нужно осудить по закону.

Заместитель прокурора города юрист 1-го класса Евгений Кычев сообщил, что прокуратура поддержала ходатайство СК об аресте.

«Ход и результаты расследования указанного уголовного дела находятся на особом контроле органов прокуратуры», — добавил он.

Вечером 23 ноября в Коркине нашли убитой женщину-таксиста. В расправе над ней заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого в городе прошли антицыганские погромы, в ходе которых подожгли два дома и несколько автомобилей. Самых активных участников беспорядков тоже задержали.