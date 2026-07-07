Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку передали российским дипломатам

Посольство: освобожденную из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам

Гражданку России, освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме, передали дипломатам на территорию Таиланда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство в Янгоне.

Сотрудники дипмиссии помогут женщине вернуться в родную страну.

«Организация возвращения соотечественницы стала очередным примером слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда», — прокомментировали в посольстве.

Дипломаты призвали критически относиться к предложениям незнакомцев быстро заработать в странах Юго-Восточной Азии. Они напомнили, что работать в Мьянме без соответствующей визы запрещено.

Россиянку освободили из кол-центра в начале июня. Она попала в рабство к мошенникам, откликнувшись на вакансию.