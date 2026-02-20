Осужденный за проукраинские листовки художник из Ленобласти умер от инфаркта

Художник и ювелир из Гатчины Александр Доценко умер в больнице из-за проблем с сердцем. Информацию о смерти в беседе с РБК подтвердил адвокат Сергей Подольский.

Художник 12 февраля не пережил инфаркт, ему было 65 лет. Близкие Доценко на протяжении двух дней не знали о его смерти.

В 2024 году мужчину осудили на три года колонии за распространение проукраинских листовок в гипермаркете на Таллинском шоссе. Россиянин раздавал салфетки со стихами на украинском языке. Следствие установило, что в текстах в том числе славился бывший лидер Организации украинских нациoналистов* Степан Бандера.

Жену Доценко Анастасию Дюдяеву тоже осудили — ее приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Ранее в Ростовской области задержали 29-летнего жителя Запорожья. Следствие установило, что мужчина совершал публичные призывы к терроризму и распространял недостоверную информацию о ВС России. Суд назначил россиянину семь лет колонии общего режима.

*ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.