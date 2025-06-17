Осужденный за госизмену экс-полицейский проиграл апелляцию

Приговоренный к 16 годам лишения свободы за государственную измену и диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области бывший полицейский не смог обжаловать наказание. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.

В материалах дела говорится, что осужденный вступил в террористическую организацию, созданную Главным управлением разведки Минобороны Украины и по требованию своего куратора совершил диверсию на транспортном объекте в Челябинской области.

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбытием пяти лет в тюрьме и остатка срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшего силовика оштрафовали на 250 тысяч рублей и лишили званий старшего лейтенанта запаса и майора полиции в отставке.

Во вторник, 17 июня, оперативники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, крымчанин передавал украинским спецслужбам координаты размещения систем противовоздушной обороны и других военных объектов.