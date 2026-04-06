Осужденный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО

Один из приговоренных к пожизненному лишению свободы покончил с собой в московском СИЗО № 1, известном как «Матросская тишина». Об этом сообщила 360.ru начальник пресс-службы Главного управления ФСИН по Москве Ольга Кончаковская.

Она подчеркнула, что совершившего суицид осужденного на пожизненное заключение без признаков жизни обнаружили в камере изолятора.

«На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения. Были проведены реанимационные мероприятия, но положительных результатов, они, к сожалению, не дали», — заявила Кончаковская.

Представитель ведомства добавила, что столичное управление ФСИН организовало проверку.

Она отметила, что в «Матросскую тишину» также прибыли сотрудники СК для проведения доследственных мероприятий, по итогам которых они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Представлявший интересы осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» адвокат Даниэль Готье в комментарии РБК заявил, что в «Матросской тишине» с собой покончил Якубджони Давлатхон Юсуфзода.

По данным СК, он переводил деньги одному из участников нападения на концертный зал, которые тот потратил на съем квартиры, где жил с остальными боевиками.

Готье добавил, что попытку суицида также совершил еще один фигурант дела — Джабраил Аушев, но его откачали сотрудники изолятора. Адвокат подчеркнул, что это не первая попытка подзащитного добровольно уйти из жизни. До этого он пытался совершить самоубийство в день оглашения пожизненного приговора.