Акция одного из баров в Киеве, которую приурочили к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле», вызвала гневную реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой. Сообщение она опубликовала в своем телеграм-канале .

Поводом для комментария стала акция киевского арт-бара «Офензива». Заведение запустило специальное предложение под названием «Крокус Сити». В него включили закуски и четыре алкогольных шота — по числу нападавших.

«Террористические ублюдки», — прокомментировала выходку Захарова.

Сообщения о такой акции вызвали широкий общественный резонанс на фоне годовщины теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате нападения в марте 2024 года погибли более 140 человек.

При этом следствие установило, что теракт спланировали и совершили в интересах действующего руководства Украины.