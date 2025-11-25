Осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии в Калужской области

Заключенный напал на начальника колонии на территории тюрьмы в Калужской области и плеснул кислотой ему в лицо. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

По ее данным, нападение произошло 25 ноября, начальник колонии в этот момент находился при исполнении служебных обязанностей. В результате сотрудник ФСИН получил серьезные ожоги лица, глаз и рук, его доставили в больницу.

«Следственными органами СУ СК России по Калужской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — добавили в пресс-службе.

Ранее заключенные напали на работников колонии в Волгоградской области. Преступники захватили заложников и потребовали предоставить им два миллиона долларов и вертолет, чтобы вылететь за границу. Силовики ликвидировали нападавших и освободили пленников.

Во время штурма один из преступников хотел подорвать себя с помощью самодельной взрывчатки, но устройство дало осечку.