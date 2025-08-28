Осужденный на 15 лет маньяк вышел на свободу и снова убил

В Индонезии маньяк вышел из тюрьмы и снова стал травить людей кофе

Жителя Индонезии, который отсидел срок за убийство, арестовали по подозрению в расправе над семейной парой во время магического ритуала. Об этом сообщило The Jakarta Post.

По данным издания, преступник по имени Ибин представился мужу и жене как шаман. Он пообещал им помочь увеличить доходы. За свои услуги мужчина потребовал 2,5 миллиона рупий.

Когда ритуал закончился, подозреваемый дал жертвам кофе с цианидом, а затем избавился от трупов.

Правоохранители выяснили, что за плечами у Ибина 15 лет в тюрьме за расправу над девятью людьми по аналогичной схеме. Он вышел на свободу в 2019 году.

Несколько лет назад индонезиец пытался отравить еще одного человека, но тот заподозрил неладное и попросил поменяться чашками.

