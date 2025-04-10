Осужденного за убийство при задержании охранника детского лагеря освободят

Осужденный за убийство наркомана при нападении на детский лагерь освободится

Суд пересмотрел приговор 70-летнему охраннику за убийство при задержании громившего детский лагерь в Нижегородской области. Об этом 360.ru рассказала его жена Светлана.

По ее словам, суд изменил первоначальный приговор на год ограничения свободы.

«Пока мужа еще не освободили, вечером поедем за ним в СИЗО. Адвокаты приобщили к делу ходатайство от уполномоченного по правам человека Ольги Кислициной, грамоты и благодарности. Суд учел позицию прокуратуры, которая переквалифицировала дело», — сказала женщина.

Светлана призналась, что в какой-то момент потеряла веру в справедливость.

«Человек пытался остановить преступника, он же видел все на мониторе. Все происходило несколько секунд, тот человек разгромил ресепшн, кинул вазу в администратора, разбил все», — добавила она.

В конце августа 2024 года 40-летний нетрезвый мужчина ворвался на территорию загородного клуба «Олимпия» под Нижним Новгородом. Угрожая стеклянной бутылкой и кирпичом охраннику, преступник прошел на территорию лагеря, где начал крушить все, что попадалось под руку.

К этому времени пенсионер вооружился куском металлической трубы и попытался остановить злоумышленника. После драки нападавший перепрыгнул через забор и скрылся в лесу. Спустя некоторое время его обнаружили мертвым.

Суд приговорил охранника на 5,5 года лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.