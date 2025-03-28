Останки сына утонувшего волынщика из США нашли в домике на дереве

На заднем дворе дома 74-летнего волынщика Генри Франца — младшего обнаружили останки его сына, который пропал в 2021 году. Об этом сообщило издание Atlanta News First .

Жители штата Джорджия знали Франца, как «волынщика города Декейтер». Он погиб 10 марта во время дайвинга на Гавайях.

Когда родственники пришли разбирать его личные вещи, то нашли на участке домик на дереве. Внутри строения находились останки человека. Правоохранители предположили, что это тело 28-летнего Генри Дойла Колона Франца. Молодой человек пропал четыре года назад.

По предварительным данным, сын волынщика мог тайно проживать в этом домике. Причины его смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Мексике в автомобиле нашли тела девяти убитых и расчлененных студентов. Накануне погибшие молодые люди отправились отмечать каникулы и перестали выходить на связь с родственниками.