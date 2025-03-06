Расчлененные останки девяти студентов нашли в автомобиле в Мексике

Тела девяти убитых и расчлененных студентов обнаружили в автомобили в Мексике. Об этом написало агентство UnoTV .

ЧП произошло в штате Пуэбла. О подозрительной машине, припаркованной на обочине трассы, сообщили проезжающие мимо автомобилисты. Прибывшие на место полицейские обнаружили пропавших 27 февраля студентов, отправившихся отмечать каникулы.

«В нескольких метрах от автомобиля лежал брезент с пятнами крови, которым были прикрыты несколько тел и сумка с останками. В багажнике обнаружили еще четыре тела и сумка с другими останками», — сообщило агентство.

Новые подробности об убийстве с расчленением в Мурине Ленобласти сообщила управляющая апартаментов, где проживала жертва. Скандал между «Ариной» и семейной парой разворачивался практически в прямом эфире.