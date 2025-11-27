Основательницу рехаба в Дедовске объявили в розыск

Основательницу рехаба в Дедовске, в котором мучили подростков, Анну Хоботову объявили в розыск. Об этом свидетельствует база Министерства внутренних дел.

Статья не уточняется.

Несколько дней назад сотрудники правоохранительных органов накрыли реабилитационный центр, где находились более двух десятков подростков. Их избивали, морили голодом, один из юных пациентов находится в коме.

При этом говорить об экзекуциях родителям строго запрещалось — сотрудники рехаба выставили бы все так, будто дети манипулируют, чтобы уехать домой. Они заставляли подростков делать постановочные фото и видео, чтобы изобразить благополучное пребывание в центре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Сейчас под стражей уже находятся два человека — администратор и 18-летняя девушка. Мать последней утверждает, что она была такой же пациенткой, и не может поверить, что ее дочь могла мучить других людей.

Еще один рехаб нашли под Екатеринбургом. В региональном управлении полиции сообщили, что детей в нем лишали еды, а за провинности жестоко наказывали. Один из консультантов центра был ранее судим.