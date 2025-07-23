Трагедия в Подмосковье. Малолетний зацепер сгорел заживо

Подросток сгорел заживо на крыше электрички в Московской области. Фото с места событий прислал в редакцию 360.ru очевидец.

Предположительно, несколько зацеперов забрались на электричку на станции Луговая. Одного из них убило ударом тока.

Молодых людей увидели уже на станции Катуар. Друг погибшего спрятался между вагонами. Судя по кадрам видео, он находится в состоянии шока.

К месту происшествия выехала полиция. Следственные органы займутся установлением всех обстоятельств происшествия.

Зацеперы в Дмитровском округе Подмосковья регулярно попадают в новостные сводки. В мае 2025 года семерых подростков заметили на той же станции Катуар, как писала газета mk.ru.

Весной 2024 года подросток получил удар током на станции Электроугли.