Основателя «Русагро» проверят на причастность к мошенничеству

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича проверяют на причастность к мошенническим схемам с земельными активами в Белгородской области. Об этом сообщил источник РБК.

Он отметил, что разработку предпринимателя вели несколько месяцев.

«Сотрудники ФСБ проводили в отношении него технические мероприятия», — сказал собеседник издания.

По информации источника, в уголовном деле могут появиться дополнительные эпизоды.

Ранее стало известно о задержании основателя агрохолдинга Вадима Мошковича в Москве. Силовики нагрянули с обысками в несколько офисов «Русагро».

По предварительным данным, следователи завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Процессуальный статус самого Мошковича пока не определили.

Вадим Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году, через два года он занял пост сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.