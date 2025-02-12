Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи

Задержанного в Марий Эл по делу о мошенничестве основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе Йошкар-Олинского городского суда.
«Отказали в ходатайстве следователя о домашнем аресте, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказал адвокат Матвей Цзен.
Также из-под стражи освободили главу администрации Оршанского района Александра Плотникова, который также стал фигурантом уголовного дела. Какую ему избрали меру пресечения, не уточняется.
Заведенное против Ускова дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, покупка прошла по заниженной цене.
Ранее за предпринимателя вступился заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков. Он заявил, что основатель iSpring принесет гораздо больше пользы на свободе, и что таких предпринимателей в стране нужно ценить.
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