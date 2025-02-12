Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи

Задержанного в Марий Эл по делу о мошенничестве основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе Йошкар-Олинского городского суда.

Также из-под стражи освободили главу администрации Оршанского района Александра Плотникова, который также стал фигурантом уголовного дела. Какую ему избрали меру пресечения, не уточняется.

«Отказали в ходатайстве следователя о домашнем аресте, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказал адвокат Матвей Цзен.

Заведенное против Ускова дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, покупка прошла по заниженной цене.

Ранее за предпринимателя вступился заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков. Он заявил, что основатель iSpring принесет гораздо больше пользы на свободе, и что таких предпринимателей в стране нужно ценить.