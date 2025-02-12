В Госдуме вступились за основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова

За задержанного в Марий Эл основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова вступились в Госдуме. Предприниматель принесет гораздо больше пользы на свободе, заявил заместитель председателя ГД Владислав Даванков в эфире «Радио России» .

«Он достраивает школу, расширяет университет, у него планы на десятилетия. Это человек, который на своем месте. Юрий не хочет заниматься политикой, он просто болеет о том месте, где он живет. Родился там, живет там и никуда не хочет уезжать. <…> Таких предпринимателей нужно ценить», — подчеркнул Даванков.

Усков задержали правоохранительные органы по подозрению в крупном мошенничестве. Уголовное дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, покупка прошла по заниженной цене.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.