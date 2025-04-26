Осквернившего могилы погибших на СВО бойцов и добровольцев задержали в Крыму

Подозреваемого в осквернении могил погибших в зоне проведения специальной военной операции крымчан задержали. От действий вандалов пострадало захоронение погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что неизвестные в ночь на 31 марта подожгли могилы погибших в зоне СВО жителей Крыма на кладбище Уваровского сельского поселения.

В рамках расследования уголовного дела об уничтожении или повреждении воинских захоронений криминалисты установили подозреваемого в вандализме. Им оказался безработный житель Нижегородского района.

Для доказательства его причастности следователи провели серию экспертиз. Взятые у подозреваемого образцы ДНК подтвердили его нахождение на месте преступления. В ходе допроса задержанный не стал отпираться и дал признательные показания.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб при ракетном ударе украинских боевиков в поселке Михайловка Луганской Народной Республики 24 марта. Запущенный снаряд ударил по машине, в которой находился журналист. Вместе с Федорчаком погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.