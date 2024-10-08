Адвоката Шапиро отправили в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Дениса Шапиро. Он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщило РИА «Новости» .

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 7 декабря», — отметили в сообщении.

Шапиро обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, адвокат получил около 110 миллионов рублей за якобы содействие в прекращении уголовного дела в отношении двух человек.

Ранее бывшему адвокату Эльману Пашаеву, защищавшему интересы актера Михаила Ефремова, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Его задержали в Москве в сентябре и арестовали на два месяца. Пашаева заподозрили в том, что он наживался на заключенных, оказавшихся в зоне СВО.